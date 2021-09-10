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Общество10 сентября 2021 4:00

Равные условия жизни для всех жителей Хабаровского края призывает создавать Михаил Дегтярев

Врио губернатора региона выступил на краевом Гражданском форуме
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Равные условия жизни для всех жителей Хабаровского края призывает создавать Михаил Дегтярев

Равные условия жизни для всех жителей Хабаровского края призывает создавать Михаил Дегтярев

Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев высказался о неравноправии в условиях жизни на территории Хабаровского края. В частности, политик отметил, что в первую очередь равные условия должны быть созданы для детей.

- У детей из северных районов совершенно неравные условия с теми, кто проживает в Хабаровске. Разница ощущается в реализации талантов, организации досуга и быта. Просто прекрасно, что у нас есть такой замечательный город, как Хабаровск, хорошо развитый, с множеством возможностей. Но с неравенством в возможностях мы будем бороться. Наша задача - подтянуть всех до уровня Хабаровска и даже выше. Мы для всех создадим условия для развития и хорошей, а главное - качественной, жизни, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В 2021 году в рамках муниципального этапа Гражданского форума инициативы и проекты СОНКО обсудили в Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. Участие в форуме приняло порядка 600 человек.

Одним из ярких предложений на форуме стала инициатива дать Николаевску-на-Амуре статус муниципального центра северных территорий по реализации молодежной политики. Из-за отдаленности от краевого центра молодежь северных районов не может принимать участие в конкурсах и мероприятиях.

Напомним, что в регионе создана и действует интерактивная карта гражданских инициатив. В нее уже вошло более 300 проектов. На сегодняшний день в регионе 561 СОНКО занимается просветительской, культурной деятельностью, формирует здоровый образ жизни, помогает нуждающимся.

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