Десятый фестиваль варенья вновь пройдет в поселке Дормидонтовка. Фото: администрация Вяземского района.

В десятый раз в поселке Дормидонтовка пройдет фестиваль варенья. В этом году его гостей ждет еще больше варенья, конкурсов и подарков. По традиции, в программу праздника войдут различные конкурсы, выступления творческих коллективов, и, конечно, встречи с интересными людьми.

Организатор - АНО «Исток» - подготовил несколько конкурсов. Например, участникам предложат поиграть в квест-игру «Ягода-малинка». Здесь самые юные гости смогут посоревноваться в знаниях садоводства. Не обойдется и без традиционного конкурса «Бабушкино варенье». На нем участники поделятся семейными рецептами сладости. Те, кто привезут наибольшее количество варенья, получат специальные призы. А на конкурсе «МироВое варенье» участники смогут представить десерты и варенье по традиционным национальным рецептам. Кроме того, проведут конкурсы уличных скульптур «От скуки на все руки» и на лучший костюм «Стильная ярмарка».

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Зарегистрироваться на мероприятие еще есть возможность. Вопросы можно задать по номеру: 8 (42153) 3-42-67 (отдел культуры администрации Вяземского района).

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