В Хабаровске подвели итоги конкурса рисунков «Мир без террора»

В Хабаровске подвели итоги конкурс рисунков «Мир без террора» Фото: Администрация Хабаровска

В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом в Хабаровске прошел творческий конкурс «Мир без террора». Участникам предлагалось нарисовать рисунок, затем изображение загрузили в соцсети, где и прошло голосование.

Местом проведения конкурса стал аккаунт Железнодорожного района Хабаровска в соцсети Instagram. Победу определили по лайкам. Наибольшее количество лайков - 204 - получила работа курсанта ВПК «Данко» Полины Шипиловой. Второе место заняла воспитанница этого же клуба Елизавета Ткачук. Рисунок девушки набрал 97 лайков. Почетная бронза ушла в руки ученицы школы №15 Виктории Томосовой. Ее работу лайкнули 43 раза.

Победителям и участникам конкурса вручили грамоты, дипломы и памятные призы.

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