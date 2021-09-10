Современная лаборатория открылась в онкоцентре Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Лаборатория иммуногистохимии и молекулярной онкологии заработала в Краевом центре онкологии. Ранее во время подобных исследований онкологи могли только определить вид тканей, из которых состоит опухоль. Для выявления возможных мутаций в тканях биоматериал приходилось отправлять в центральную часть России.

Благодаря открытию новой лаборатории специалисты смогут не только быстрее получать результаты исследований, но и назначать таргетную терапию, индивидуально подходящую для пациента.

- Уровень ощутимо продвинулся. Теперь мы можем определять генные мутации опухолей. Этого огромный шаг вперед. Результат готов уже через 5-7 дней после операции. Ранее на это уходил месяц. Это позволит оперативно спланировать помощь или прекращение приема препарата. В среднем за год мы отправляли гистологию около тысячи пациентов, - рассказал Дмитрий Цекатунов, заведующий патологоанатомическим отделением Краевого центра онкологии.

Онкологи уточнили, что опухоли с мутациями не позволяют качественно проводить лекарственную терапию. Благодаря открытию лаборатории можно будет выбрать подходящую таргетную терапию, что повышает эффективность лечения. На новой автоматической платформе Idylla одновременно можно проводить до пяти анализов. Все процедуры выполняются бесплатно, в рамках полиса ОМС.

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