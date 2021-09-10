Четырехметровая воронка: новый провал произошел на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Дорога на улице Павла Морозова проваливается с каждым днем все ниже. На месте провалов круглосуточно дежурят, однако остановить процесс разрушения дороги специалисты пока не могут.

Так, по сообщениям администрации Хабаровска, ночью 10 сентября на перекрестке улиц Радищева - Павла Морозова образовалась очередная воронка. В диаметре она составляет четыре метра, а глубина провала составила полтора метра. Уже утром, около 7:40, на 2,5 метра вглубь просел метровый участок дороги. Из 80 кубометров щебня, который завезли накануне вечером, рабочие распределили по провалам 20 кубометров.

Сейчас на аварийном участке работает 10 единиц техники и 21 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.