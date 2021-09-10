Как можно получить набор для новорожденного объяснили в минсоцзащиты Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Как объяснили в профильном министерстве, набор «Подарок новорожденному» полагается тем детям, которые появились на свет, начиная с 1 сентября 2021 года. Всего на подарочные наборы выделили 70 миллионов рублей из краевого бюджета. Программа была запущена по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В проект вошли все населенные пункты региона.

- Программа распространяется на семьи, в которых родился ребенок на территории края. Боксы получают те, кто имеет постоянную регистрацию на территории региона и является гражданином РФ. При этом если маме не вручили набор в роддоме, она может получить его в центре социальной поддержки населения по месту жительства, - объяснил Александр Дорофеев, министр социальной защиты населения края.

Обратиться в центр поддержки населения необходимо в течение двух месяцев с момента рождения ребенка. Нужно подать заявление и предъявить паспорт. Возрастных ограничений в программе нет.

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