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Здоровье10 сентября 2021 7:00

Привиться от коронавируса на дому смогут маломобильные жители Хабаровского края

С начала года вакцинировались таким образом 1438 человек
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Привиться от коронавируса на дому смогут маломобильные жители Хабаровского края

Привиться от коронавируса на дому смогут маломобильные жители Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края, имеющие инвалидность, или же маломобильные пожилые люди могут вакцинироваться, не выходя из дома. Подобную услугу можно заказать, обратившись к приходящему соцработнику. Врачи выезжают в рамках краевого проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Например, накануне услугой воспользовались супруги Раиса Ивановна и Аркадий Тимофеевич Москалевы из Хабаровска.

- Вакцинироваться дома нам предложила наша соцработник Таня. Это оказалось очень удобно, так как не пришлось контактировать с людьми, которые могут быть больны. Кроме того, хорошо, что не пришлось ехать в поликлинику. Возраст уже не тот, чтобы бегать по коридорам поликлиники, - рассказала Раиса Ивановна.

С начала года спецавтомобили выехали на 243 вызова. На диспансеризацию доставили 531 человека, а на вакцинацию - 1438.

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