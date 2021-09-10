Привиться от коронавируса на дому смогут маломобильные жители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края, имеющие инвалидность, или же маломобильные пожилые люди могут вакцинироваться, не выходя из дома. Подобную услугу можно заказать, обратившись к приходящему соцработнику. Врачи выезжают в рамках краевого проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Например, накануне услугой воспользовались супруги Раиса Ивановна и Аркадий Тимофеевич Москалевы из Хабаровска.

- Вакцинироваться дома нам предложила наша соцработник Таня. Это оказалось очень удобно, так как не пришлось контактировать с людьми, которые могут быть больны. Кроме того, хорошо, что не пришлось ехать в поликлинику. Возраст уже не тот, чтобы бегать по коридорам поликлиники, - рассказала Раиса Ивановна.

С начала года спецавтомобили выехали на 243 вызова. На диспансеризацию доставили 531 человека, а на вакцинацию - 1438.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.