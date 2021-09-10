Паводок, уходи: от воды освободились несколько населенных пунктов в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Полностью освободились от воды села Мичуринское, Новокаменка и Федоровка. До сих пор под воздействием воды остаются 14 населенных пунктов в Хабаровском районе, 15 в Нанайском, 11 в Комсомольском, пять в Амурском и 14 в Ульчском районе. В Комсомольске-на-Амуре ситуация стабилизируется. За последний день из-за подъема грунтовых вод подтопило один жилой дом.

Выше по течению реки Амур наблюдается снижение воды. Медленно, но верно вода покидает населенные пункты. Так, сложная обстановка сохраняется между селом Елабуга и Комсомольском-на-Амуре. Кроме того, высокий уровень воды фиксируется от села Нижнетамбовское до села Тахта.

Под водой до сих пор находятся 88 участков дорог в Хабаровском крае. В местах, где вода спала, спасатели оказывают помощь в очистке от мусора, земли, песка и различной растительности.

По мере освобождения в населенных пунктах территорий, оказавшихся в зоне подтопления, будут организованы работы комиссий органов местного самоуправления по обследованию домовладений и территорий для оценки нанесенного ущерба.

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