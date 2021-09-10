За нападения бездомных собак расплатится администрация в Советской Гавани
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Советско-Гаванская городская прокуратура обязала администрацию района выплатить компенсацию детям, на которых напали бездомные собаки.
По сообщению ведомства, животные напали на девятилетнего ребенка и 15-летнего подростка. В результате дети получили физические увечья. Расследование показало, что виновник сложившейся ситуации - администрация Советско-Гаванского района. Именно она не исполнила возложенные на нее обязанности по отлову бездомных собак.
- Городской прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с администрации района компенсации причиненных нравственных и физических страданий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В итоге суд принял решение, что администрация обязана выплатить компенсацию общей суммой более 100 тысяч рублей. Сейчас суд рассматривает дело, в рамках которого администрацию могут обязать создать приют для безнадзорных животных.
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