Отстойник очистных сооружений запустили после реконструкции в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Радиальный отстойник городских очистных сооружений модернизировали в краевой столице. Построенное в 1983 году сооружение ни разу не реконструировали.

- Скребки советского производства требовали ежегодного обслуживания. Новое устройство создано из нержавеющей стали и не подвергается коррозии в агрессивной среде. Благодаря этому мы сможем избежать постоянного ремонта, длительных остановок, снизится энергопотребление и будет исключено влияние стихии, так как скребок расположен под водой, - объяснил Андрей Стаханов, начальник отдела капитального строительства МУП «Водоканал».

Такое сооружение не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Такие технологии используются в Санкт-Петербурге.

Биологической очистке в Хабаровске подвергаются 220 тысяч кубометров стоков. Для увеличения этого показателя до 320 кубов необходимо строительство еще двух таких отстойников. В планах МУП «Водоканал» отремонтировать еще одно уже существующее сооружение. Сейчас организация также ведет работы по проектированию цеха механического обезвоживания. Он позволит снизить количество утилизируемого осадка, а в воздухе станет меньше неприятных запахов. На это необходимо 170 миллионов рублей. К строительству планируют приступить в 2022 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

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