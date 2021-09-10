Дальневосточные клиенты ВТБ увеличили спрос на ипотеку в 1,7 раза

Клиенты ВТБ в ДФО за восемь месяцев года оформили 10,6 тысячи ипотечных сделок на 36 миллиардов рублей, что в 1,7 раза больше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время почти 700 миллиардов рублей.

С начала года продажи ипотеки в российских банках превысили 3,5 триллиона рублей, увеличившись к январю-августу прошлого года на 62%. По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж на рынке может достигнуть рекордных пяти триллионов рублей.

В августе выдачи ипотеки в России, по предварительным данным, составили 445 миллиардов рублей, что на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года. Клиенты ВТБ в августе провели сделки на 86,5 миллиарда рублей, что на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за этот период стали Москва и Московская область (253,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и область (58,7 миллиарда), Новосибирская область (26,1 миллиарда), Республика Татарстан (21,6 миллиарда) и Свердловская область (18,6 миллиарда).

В августе спрос на ипотеку с господдержкой остался на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выдач в рамках программы сократился на 64%. Спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребенком. С начала года ВТБ выдал по ней более 33 миллиардов рублей, доля программы в общем объеме продаж удвоилась и сейчас составляет почти 10%. В целом за восемь месяцев года ВТБ выдал по ней 9,3 тысячи кредитов на 33,2 миллиарда рублей.

Еще одним драйвером роста продаж остается рефинансирование, на которое за восемь месяцев года приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За этот период более 68 тысяч клиентов других банков снизили платежную нагрузку, переведя свои кредиты в ВТБ на сумму 152 миллиарда рублей.

- Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остается июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в ее изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объему проведенных сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования. Расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения. Осенью для ипотеки начинается традиционный «высокий сезон», и с учетом среднего объема выдач минимум в 400 миллиардов рублей в месяц у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд в пять триллионов рублей продаж по итогам 2021 года, - комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.