Поворот не туда: таксист въехал в забор в Хабаровске. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.

Вчера утром, 9 сентября, на улице Шелеста в Хабаровске столкнулись два таксиста. Первый, на автомобиле Honda Mobilio, выезжал с территории, прилегающей к дому №78 на улице Шелеста. Мужчина не предоставил преимущество таксисту на автомобиле Toyota Passo, который ехал по улице Шелеста со стороны Тихоокеанской в сторону Воронежской. Машины столкнулись, но на этом ДТП не закончилось. От удара водитель Toyota Passo потерял управление, и авто влетело в забор частного дома.

- В результате пострадал пассажир Toyota Passo. Мужчина 1993 года рождения ушиб голову и голень, а также получил ссадины на голове. Во время ДТП мужчина был пристегнут, - сообщили в управлении ГИБДД по Хабаровску.

Оба таксиста были трезвы и имеют водительские права.

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