Возраст для получения сертификатов на жилье снизили для детей-сирот Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Во время прямого эфира в соцсетях врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в закдуму региона направили законопроект, касающийся сертификатов на жилье для детей-сирот. Во время эфира к Михаилу Дегтяреву обратился один из жителей региона, которому отказали в выплате на покупку квартиры из-за небольшого трудового стажа.

- Этот момент учтен в новом законопроекте. Ждем решения депутатов. В рамках проекта возраст снижен до 23 лет, а стаж скорректирован в пользу сирот в два раза, - сказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, врио губернатора поручил краевому министерству ЖКХ следить за этой ситуацией.

- Документ уже одобрили на заседании постоянного комитета Хабаровского края по вопросам социальной политики. Рассмотрение депутатами запланировано на 29 сентября, - объяснили в министерстве ЖКХ.

Также проект гласит, что сертификат могут получить и самозанятые.

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