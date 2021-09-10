С участниками форума «Амур» встретился Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

На профильную смену «Команда будущего» форума «Амур» приехал Михаил Дегтярев. В смене, начавшейся 6 сентября, принимают участие 200 человек.

- Мы отлично понимаем, что без молодежи нет будущего. От вас зависят экономика, медицина, образование и весь Хабаровский край. Именно поэтому привлечение активной молодежи в развитие региона - наша приоритетная задача, - сказал Михаил Дегтярев.

В конце встречи Михаил Дегтярев поучаствовал в голосовании на выбор основной темы форума на 2022 год. С помощью онлайн-голосования главным направлением выбрали экологию.

Напомним, форум «Амур» проходит уже в пятый раз. Традиционным местом проведения форума является Центр активной молодежи «Шарголь» в Комсомольском районе. Организаторы смены «Команда будущего» главной целью называют формирование сплоченной молодежной команды региона. По итогам смены создадут инфографику «10 компетенций эффективного молодого руководителя/специалиста/активиста в сфере молодежной политики края».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.