В Хабаровск съехались пожарные со всего края Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 10 сентября, в краевой учебный центр ГО и ЧС приехали 18 пожарных со всего края. В течение полутора месяцев пожарные будут заниматься на базе центра и в 35-й городской пожарной части. Делиться опытом будут ветераны пожарной службы и лучшие пожарные Хабаровска.

- Это обучение проходит ежегодно, один раз в квартал. Учеба у новичков проходит ежедневно в течение всего дня. Пройдя спецкурс, они могут полноценно выполнять работу пожарного. В конце обучения всем выдается свидетельство о прохождении курса и допуск к работе, - рассказал Андрей Шурыгин, начальник отдела комитета правительства края по гражданской защите.

За время обучения новички научатся тушить огонь, отыскивать людей при сильном задымлении помещения, оказанию первой медицинской помощи (ПМП). Так как зачастую во время ЧС людям становится плохо, для пожарных очень важно владеть навыками оказания ПМП. Для этого в каждой пожарной части есть манекен для тренировок. На нем можно отработать навыки по реанимации сердца.

- В Хабаровске можно потренироваться на том оборудовании, которого, увы, нет в районах. Тут есть лестница в 50 метров и сложные тренажеры, - рассказал Вадим Пилявский, работник 39-й пожарной части 1-го Отряда противопожарной службы края.

В первый день будущие пожарные учились надевать форму на время, а также проводили боевое развертывание. Кроме того, на занятиях разобрали специальные узлы для эвакуации с высоты и немного потренировались в реанимации.

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