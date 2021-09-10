В Хабаровске заканчивают ремонт дорог к школам и детским садам Фото: Администрация Хабаровска

В первой половине сентября завершился ремонт на четырех дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы завершили на улице Авроры в районе Военно-морского лицея имени адмирала флота Н. Д. Сергеева. Асфальтовое покрытие положили от улицы Краснознаменной, 5 до Авроры, 23.

Кроме того, новое покрытие появилось от улицы Кооперативной до Амурского бульвара. Там по улице Панькова расположен лицей «Ступени». Отремонтировали дорогу около школы №33 и детского сада №194.

Ранее, еще в конце августа, дорогу отремонтировали на улице Свердлова, рядом со школой №80, а также на улице Олега Кошевого у правового лицея имени Сергея Николенко. Еще два участка обновили у детского сада №165 и школы №10.

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