726 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 297 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске — 126, в Комсомольске — 80, в Солнечном — 28, в Вяземском — 15, в Амурском — 11, в Хабаровском — 10. На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды заболевани.
— Выздоровели 302 жителя края, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 коек для ковид-больных. Из них свободны 469, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 330 327 человек. Из них 298 699 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 195 случаев коронавируса:
72 022 человека выздоровели;
5447 находятся на лечении (1215 в стационаре, амбулаторно 4232);
Скончались 726 человек.
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