Погода в Хабаровске 11 сентября 2021: пройдет дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

11 сентября в Хабаровске прогнозируется дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Ночью будет около +12. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края местами ожидаются ливневые дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +23 градусов. Ночью похолодает до +9. Скорость юго-восточного и юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

В центральных районах региона ожидаются сильные ливневые дожди и до +20 градусов днем. Ночью от +5 до +14. Порывы ветра различных направлений достигнут 20 метров в секунду. Местным жителям необходимо быть осторожными и держаться как можно дальше от неустойчивых конструкций и деревьев.

На севере края - местами дожди. Сухая погода ожидается только на территории Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. Днем от +11 до +17. Ночью от +4 до +10. Скорость ветра составит 5-13 метров в секунду. Местами на побережье порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

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