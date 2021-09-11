В Хабаровске с 14 сентября возобновится движение теплоходов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 14 сентября будет возобновлено движение теплоходов. Речные суда начнут курсировать по трем внутренним маршрутам. Об этом сообщили в администрации города.

В первом направлении от Речного вокзала до Дубков пассажиры будут добираться через Телегино, Речную и Садовую-2. Во втором от Речного вокзала до Садовой-1 . Третий маршрут включит в себя Речной вокзал, поселок Уссурийский и далее остановки до 10 километра.

— Посадка на теплоходы по всем трем маршрутам будет осуществляться с Речного вокзала между первым и вторым причалом, — сообщили в мэрии.

КОНКРЕТНО

Информацию по рейсам можно уточнить по тел. 8-924-310-61-39.

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