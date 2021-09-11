150 бюджетных мест добавилось в Хабаровском медицинском колледже Фото: Правительство Хабаровского края

Нехватка среднего медицинского персонала в больницах поспособствовала увеличению числа бюджетных мест в Хабаровском государственном медицинском колледже имени Г. С. Макарова. Теперь те студенты, которые хотел связать свою жизнь с медициной, но не прошли на бесплатное обучение по числу вступительных баллов, могут попробовать свои силы еще раз. Для них открыто 150 дополнительных мест, сообщили в правительстве региона.

Дополнительный набор производится по специальностям «Сестринское дело» и «Медицинский массаж». Стоит отметить, что к работе массажистами активно привлекают молодых людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. И такой подход помогает решить проблему их адаптации в обществе.

— Мы долго работали совместно с обществом слепых и социальным блоком Правительства Хабаровского края. Набрали 13 человек, которые будут учиться около 2,5 лет. Для удобства их обучения мы создаем все необходимые условия, приобрели специализированные учебные пособия, оборудование и мебель, — рассказал Валерий Ситников, директор Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова.

Он также сообщил, что вскоре появится отделение для подготовки сестер милосердия, которые будут в будущем работать в хосписах и домах сестринского ухода. Учебный план факультета был согласован с Епархией Хабаровска. Она же предоставит и преподавателей из духовной семинарии.

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