«Эксперт РА» подтвердил рейтинг страховой компании «РСХБ-Страхование жизни» на уровне ruAA. Фото: предоставлено «РСХБ-Страхование жизни»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании «РСХБ-Страхование жизни» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

– Агентство отметило положительное влияние следующих факторов: девятого места по совокупным взносам среди страховщиков жизни, высоких показателей рентабельности капитала, высокого качества и диверсификации кредитного портфеля, сбалансированности активов и пассивов компании по срокам и по валютам, невысокой доли расходов на ведение дела, низкого отношения кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса, а также высокого финансового потенциала материнской структуры – АО СК «РСХБ-Страхование, – прокомментировал генеральный директор ООО «РСХБ-Страхование жизни» Андрей Чуйко.

Активы компании на 30.06.2021 составили 27,5 миллиарда рублей, собственные средства – 1,6 миллиарда рублей, уставный капитал – 450 миллионов рублей, за 1 полугодие 2021 года сумма страховых премий составила 5 миллиардов рублей.