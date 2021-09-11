На скейт-парк в комсомольском «Судостроителе» выделят 25 миллионов рублей
Фото: Правительство Хабаровского края
В Комсомольске усовершенствуют спортплощадку в парке «Строитель». Излюбленное молодежью место отдыха дополнят современным оборудованием для активного отдыха, сообщили в правительстве Хабаровского края.
- Здесь есть планы еще расширить площадку, сделать скейт-парк. Обязательно поддержим и деньги выделим - 25 миллионов рублей. Не такая это большая сумма, а очевидно, что место пользуется большой популярностью у комсомольчан, - заявил глава региона Михаил Дегтярев.
Ожидается, что новый скейт-парк заработает в августе следующего года. Его открытие намечено на День физкультурника.
Одним из инициаторов обновления площадки стал представитель краевой федерации хип-хопа Денис Афононичкин. Свою лепту в обустройство ранее уже внесли местные бизнесмены и краевые власти.
- Это общественное пространство давно требовало ремонта. Молодежь обратилась к Михаилу Дегтяреву, и помощь пошла. Это так классно, здесь центр притяжения людей со всего города - дети, родители, молодежь, спортсмены. Меня просто эмоции переполняют, - поделился впечатлениями председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре Владимир Гинзбург.
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