На скейт-парк в комсомольском «Судостроителе» выделят 25 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске усовершенствуют спортплощадку в парке «Строитель». Излюбленное молодежью место отдыха дополнят современным оборудованием для активного отдыха, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Здесь есть планы еще расширить площадку, сделать скейт-парк. Обязательно поддержим и деньги выделим - 25 миллионов рублей. Не такая это большая сумма, а очевидно, что место пользуется большой популярностью у комсомольчан, - заявил глава региона Михаил Дегтярев.

Ожидается, что новый скейт-парк заработает в августе следующего года. Его открытие намечено на День физкультурника.

Одним из инициаторов обновления площадки стал представитель краевой федерации хип-хопа Денис Афононичкин. Свою лепту в обустройство ранее уже внесли местные бизнесмены и краевые власти.

- Это общественное пространство давно требовало ремонта. Молодежь обратилась к Михаилу Дегтяреву, и помощь пошла. Это так классно, здесь центр притяжения людей со всего города - дети, родители, молодежь, спортсмены. Меня просто эмоции переполняют, - поделился впечатлениями председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре Владимир Гинзбург.

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