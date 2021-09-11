Под Хабаровском проходит чемпионат по трофи-рейдам Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Тополева под Хабаровском впервые проходит чемпионат по трофи-рейдам за «Кубок Дальнего Востока». На трассе «ХабАвтоРинг» собрались сильнейшие гонщики из шести регионов страны: Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономии и Якутии.

– Преимущество проведения этого соревнования именно на хабаровской земле в том, что природный ландшафт и обилие болот позволяют построить разнообразные, интересные и сложные для прохождения автомобиля маршруты. Только представьте, что внедорожники, подготовленные в рамках жестких технических ограничений, с самыми опытными спортсменами на борту едут на скорость там, где порой невозможно идти пешком, – рассказал президент спортивно-технической внедорожной ассоциации «Вершина» Виктор Махоньков.

Лучшие по итогам всех трех этапов займут места на пьедестале почета Фото: Правительство Хабаровского края

Соревнования продлятся в течение трех дней. Спортсмены проявят себя в кольцевой гонке и линейному ориентированию по лесу. Это будет самый сложный длинной в 36 километров.

– Лучшие по итогам всех трех этапов займут места на пьедестале почета, – сообщили организаторы «Кубка Дальнего Востока».

Победителей и призеров определят уже в это воскресенье. Финальная гонка состоится возле села Благодатное Хабаровского района.

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