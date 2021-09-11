Молодые ученые Хабаровского края поборются за губернаторскую премию Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае молодые ученые имеют возможность получить губернаторскую премию. Специалисты претендуют на получение 150 тысяч рублей, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Конкурс проводится с 1999 года. За это время в нем приняли участие более 2,5 тысячи научных сотрудников и аспирантов, а также преподавателей вузов.

— Для участия в конкурсе необходимо предоставить перечень опубликованных научных, конструкторских, проектных и других работ за последние пять лет, — уточнили в министерстве образования и науки региона.

К списку также необходимо приложить скриншоты основных работ, чтобы подтвердить свои заслуги. Победителей традиционно объявят в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.

КОНКРЕТНО

Документы и материалы принимаются до 1 октября в министерстве образования и науки края по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, каб. 9. Более подробная информация о конкурсе по телефонам: 8 (4212) 46-41-80, 46-41-66.

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