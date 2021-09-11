Бездомные собаки покусали двоих детей в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Хабаровском крае двое детей пострадали от бездомных собак. Школьники 9 и 15 лет подверглись нападению агрессивных животных и получили серьезные травмы, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

— Установлено, что администрация Советско-Гаванского района ненадлежащим образом исполняет возложенные на нее полномочия по отлову безнадзорных животных, что привело к причинению вреда здоровью 9-летнему ребенку и 15-летнему подростку, — рассказали в ведомстве.

Отстаивать права пострадавших ребят пришлось в суде. Прокурор предоставил доказательства того, что дети пострадали не только физически, но и морально. Нападение озверевших собак не могло не отразиться на психике ребят. В итоге, администрацию обязали выплатить истцам свыше 100 тысяч рублей.

— Кроме этого, в настоящее время на рассмотрении в суде находится исковое заявление городского прокурора об обязании органа местного самоуправления принять организационные меры по созданию приюта. Решение суда в законную силу не вступило. Решение суда в законную силу еще не вступило, — добавили в прокуратуре.

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