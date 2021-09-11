Погода в Хабаровске 12 сентября 2021: сильный ветер
Фото: Петр МОЛОТОВ
В Хабаровске 12 сентября будет стоять прохладная погода. Днем всего до +17 градусов, ночью до +15. Осадков не ожидается. Однако жителям города стоит приготовиться к сильным порывам ветра — до 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
На юге края местами ожидаются ливневые дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +20 градусов. Ночью похолодает до +8. Скорость северо-восточного ветра составит 8-13 метров в секунду. Возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.
В центральных районах региона местами пройдут кратковременные дожди и до +20 градусов днем. Ночью от +8 до +13. Порывы ветра также будут доходить до 20 метров в секунду.
На севере края - местами дожди. Днем от +14 до +19. Ночью от +6 до +11. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.
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