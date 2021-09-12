730 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 302 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске — 100, в Комсомольске — 93, в Нанайском — 40, в Лазо — 20, в Вяземском — 16.На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды заболевани.

— Выздоровели 307 жителя края, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 коек для ковид-больных. Из них свободны 504, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 330 857 человек. Из них 299 503 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 497 случаев коронавируса:

72 330 человека выздоровели;

5437 находятся на лечении (1220 в стационаре, амбулаторно 4217);

Скончались 730 человек.

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