730 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 302 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске — 100, в Комсомольске — 93, в Нанайском — 40, в Лазо — 20, в Вяземском — 16.На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды заболевани.
— Выздоровели 307 жителя края, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 коек для ковид-больных. Из них свободны 504, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 330 857 человек. Из них 299 503 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 497 случаев коронавируса:
72 330 человека выздоровели;
5437 находятся на лечении (1220 в стационаре, амбулаторно 4217);
Скончались 730 человек.
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