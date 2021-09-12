Временный объезд на улице Павла Морозова расширят
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровские власти продолжают стараться справиться с транспортным коллапсом, который больше недели происходит в городе из-за провалов на проезжей части улицы Павла Морозова. Было принято расширить временный объезд, чтобы поток машин мог двигаться быстрее, сообщили в мэрии.
Сейчас там убрали бордюр и часть тротуара и ограждений, засыпали дорогу щебнем.
— На дорожном полотне по направлению в центр появились трещины. Опасных для дорожного движения пока нет, трещины будут заасфальтированы в воскресенье, — рассказали в пресс-службе администрации.
Мониторинг ситуации на проезжей части в том районе ведется в круглосуточном режиме. В выходные на аварийном участке побывали и. о. прокурора Хабаровска Юрий Попов и заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и взаимодействию с правоохранительными органами Александр Прохорец.
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