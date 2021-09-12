В Хабаровске перекрыто движение в сторону центра города
Фото: Администрация Хабаровска
Минувшая ночь в Хабаровске принесла новые сложности коммунальщикам, ГИБДД и автомобилистам. На улице Павла Морозова вышел из строя стоковый коллектор, а грунт просел на площади в 50 квадратных метров. Было принято перекрыть дорогу в сторону центра, сообщили в администрации города.
Проблему с коллекторам решить смогли оперативно. Она была предсказуема, поэтому еще вчера там начали готовиться к запуску обводной напорной линии на полную мощность. Но столь сильную просадку грунта предсказать никто не мог.
— В районе магазина «Железяка» появились новые трещины на полосе движения в сторону центра города, произошла просадка дороги на площади 50 квадратных метров. Движение в сторону центра Хабаровска перекрыто ГИБДД. Сейчас идет ремонт полосы Павла Морозова в сторону центра города. После завершения работ направление планируется открыть, — рассказали в мэрии.
Ранее там сообщили, что готовится расширение объездного пути сложного участка дороги.
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