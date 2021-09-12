В Хабаровске перекрыто движение в сторону центра города Фото: Администрация Хабаровска

Минувшая ночь в Хабаровске принесла новые сложности коммунальщикам, ГИБДД и автомобилистам. На улице Павла Морозова вышел из строя стоковый коллектор, а грунт просел на площади в 50 квадратных метров. Было принято перекрыть дорогу в сторону центра, сообщили в администрации города.

Проблему с коллекторам решить смогли оперативно. Она была предсказуема, поэтому еще вчера там начали готовиться к запуску обводной напорной линии на полную мощность. Но столь сильную просадку грунта предсказать никто не мог.

— В районе магазина «Железяка» появились новые трещины на полосе движения в сторону центра города, произошла просадка дороги на площади 50 квадратных метров. Движение в сторону центра Хабаровска перекрыто ГИБДД. Сейчас идет ремонт полосы Павла Морозова в сторону центра города. После завершения работ направление планируется открыть, — рассказали в мэрии.

Ранее там сообщили, что готовится расширение объездного пути сложного участка дороги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.