Сель сошел на железную дорогу в Хабаровском крае. Фото: Инстаграм/sovgavanrf
В Хабаровском крае на железнодорожные пути сошел сель. Сейчас движение закрыто между станциями «Чепсары» и «Усть-Орочи».
Фото последствий схода селевой лавины выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, что месиво из грязи, мелких деревьев и камней перекрыло проезд по рельсам.
Подобные ситуации периодически происходят как на железных, так и на автомобильных дорогах региона в силу природных особенностей местности.
Известно, что сейчас на месте схода селевой лавины работают специалисты, которые в ближайшее время намерены устранить последствия разгула стихии.
Никто из людей от произошедшего инцидента не пострадал.
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