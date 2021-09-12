Сель сошел на железную дорогу в Хабаровском крае. Фото: Инстаграм/sovgavanrf

В Хабаровском крае на железнодорожные пути сошел сель. Сейчас движение закрыто между станциями «Чепсары» и «Усть-Орочи».

Фото последствий схода селевой лавины выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, что месиво из грязи, мелких деревьев и камней перекрыло проезд по рельсам.

Подобные ситуации периодически происходят как на железных, так и на автомобильных дорогах региона в силу природных особенностей местности.

Известно, что сейчас на месте схода селевой лавины работают специалисты, которые в ближайшее время намерены устранить последствия разгула стихии.

Никто из людей от произошедшего инцидента не пострадал.

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