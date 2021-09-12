В Хабаровском крае отпраздновали День танкиста Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском районе отпраздновали день танкиста. Гостем праздника стал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Он обратился с приветствием к военнослужащим, сообщили в правительстве региона.

- Сегодня танковые войска являются гордостью Вооруженных Сил России, символом военной мощи нашей страны. В армию поступают машины, не имеющие аналогов за рубежом. Наши танки всегда были и будут самыми лучшими в мире, они и сегодня остаются основной ударной силой Сухопутных войск России. Ежегодно дальневосточники показывают свое мастерство в «Армейских международных играх». В «Танковом биатлоне» россияне занимают только первые места, не оставляя никаких шансов экипажам других стран, - подчеркнул врио губернатора.

Также глава региона возложил цветы к памятнику воинам – танкистам и принял участие в праздничном митинге на плацу.

В правительстве края отметили, что ежегодно в День танкиста в регионе проходят выставки военной техники, а жители из разных районов съезжаются, чтобы увидеть самые современные танки.

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