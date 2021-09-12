Погода в Хабаровске 13 сентября 2021: без осадков Фото: Петр МОЛОТОВ

13 сентября хабаровчане ощутят, что в город пришла осень. Днем ожидается всего до +19 градусов. Ночью от +4 до +6. Осадков не предвидится. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На юге края также без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +19 градусов. Ночью похолодает до +5. Скорость северо-восточного ветра составит 6-11 метров в секунду.

В центральных районах днем будет до +20 градусов днем. Ночью от +6 до +8. Порывы юго-восточного ветра также будут доходить до 14 метров в секунду.

На севере края - без осадков. Днем от +14 до +16. Ночью от +4 до +6. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

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