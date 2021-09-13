732 человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 299 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 244, в Хабаровском районе - 23, в Вяземском - 12. На остальной территории региона зафиксированы единичные эпизоды заболевания.

- Выздоровели 306 жителей края, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 койки для ковид-больных. Из них свободны 505, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 330 891 человек. Из них 299 692 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 796 случаев коронавируса:

72 636 человек выздоровели;

5428 находятся на лечении (1219 в стационаре, амбулаторно 4209);

Скончались 732 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.