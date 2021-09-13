В Хабаровске освятили храм, сгоревший семь лет назад Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске освятили храм Святого Благоверного князя Александра Невского, сгоревший семь лет назад. В церемонии принял участие глава региона Михаил Дегтярев, сообщили в правительстве края.

За всю свою историю храм горел три раза: в 1948, 1982 и 2014 годах. Весной 2014 года деревянное строение было полностью уничтожено огнем. После этого было принято решение сделать его каменным.

На встрече с прихожанами и служителями церкви Дегтярев напомнил об истории создания храма. Он был основан в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. Для помощи семьям фронтовиков верующие несли туда деньги: кто сколько может, но сумма, по тем временам, набралась огромная - 78 тысяч рублей. За это настоятель храма и его прихожане получили благодарность Верховного Главнокомандующего.

- Вера всегда помогала нашему народу строить будущее России на прочном фундаменте тысячелетнего опыта Руси. Хабаровчане смогли восстановить храм Святого благоверного князя Александра Невского после страшного пожара. Более семи лет мы ждали этого события, - сказал, обращаясь к участникам праздничной службы, Михаил Дегтярев.

Сейчас восстановленный после пожара храм нередко принимает в своих стенах прихожан со всего Дальнего Востока. На обычной службе собиралось 300-400 верующих, в дни Великих праздников - до пяти тысяч человек.

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