Жители Хабаровска остались без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Хабаровска 13 сентября остались без горячей воды. Большая часть горожан стала заложниками проведения гидравлических испытаний на ТЭЦ-3 перед стартом отопительного сезона.

Работы на теплосети проводит АО «Дальневосточная генерирующая компания». Отключение горячей воды продлится с 13 до 15 сентября.

В Краснофлотском и Кировском районах вода пропала у жителей улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.

В Железнодорожном районе отключение на улицах: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, район «Хабаровск-2».

Также отключение коснулось частично жителей Центрального района в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Карла Маркса - Амурский бульвар – Гоголя.

В хабаровском районе горячая вода не поступает в села Восточное, Тополево, Матвеевка, Мирное.

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