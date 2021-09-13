Жители Хабаровска остались без горячей воды
Фото: Мария ЛЕНЦ
Жители Хабаровска 13 сентября остались без горячей воды. Большая часть горожан стала заложниками проведения гидравлических испытаний на ТЭЦ-3 перед стартом отопительного сезона.
Работы на теплосети проводит АО «Дальневосточная генерирующая компания». Отключение горячей воды продлится с 13 до 15 сентября.
В Краснофлотском и Кировском районах вода пропала у жителей улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.
В Железнодорожном районе отключение на улицах: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, район «Хабаровск-2».
Также отключение коснулось частично жителей Центрального района в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Карла Маркса - Амурский бульвар – Гоголя.
В хабаровском районе горячая вода не поступает в села Восточное, Тополево, Матвеевка, Мирное.
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