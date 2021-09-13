На улице Павла Морозова в Хабаровске открыли полосу движения в сторону центра города Фото: Администрация Хабаровска

Улица Павла Морозова в Хабаровске продолжает проседать из-за проблем с грунтом. Накануне было перекрыто движение в центр. Дорожники смогли решить проблему к вечеру: проезд открыли, но минувшая ночь показала, насколько сложной остается ситуация. Об этом сообщили в администрации города.

- Диагностическое обследование трассы в районе магазина «Железяка» показало, что на глубине 1,2 метра сухой грунт сменяет вязкая глина. В южном направлении транспорт продолжает двигаться по временной объездной дороге вдоль дома №113, - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в администрации жильцов 113-го дома попросили относиться спокойно к движению машин возле здания. Земля находится в муниципальной собственности.

Сейчас мониторинг состояния дорожного полотна ведется круглосуточно. В три часа ночи приборы зафиксировали очередную просадку. И снова в том же районе. Специалисты продолжают следить за ситуацией. Прогнозов относительно того, перекроют ли вновь движение в сторону центра города, пока не сделано.

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