В Хабаровске началась вакцинация от гриппа
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае началась вакцинация от гриппа. Для удобства жителей региона было решено ставить прививки не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, сообщили в минздраве региона.
- Вакцину уже получили медицинские организации Хабаровска, Комсомольска, Солнечного и Комсомольского районов, - рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось о том, что ставить прививку от гриппа желательно после вакцинации от коронавируса. При этом стоит делать это только спустя 30 дней. Отмечалось, что в связи с распространением ковида грипп стал более опасным и не стоит избегать постановки двух вакцин. Это поможет сберечь здоровье и избежать сложного течения болезни в случае инфицирования.
Всего в Хабаровский край поступило 324 360 доз вакцины против гриппа – «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», они проходят распределение между всеми медорганизациями края.
КОНКРЕТНО
Где в Хабаровском крае можно поставить прививку от гриппа?
Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, а также в хабаровском ТРЦ «Броско молл» и арене «Ерофей» с 14 сентября.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;