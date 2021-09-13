В Хабаровске началась вакцинация от гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае началась вакцинация от гриппа. Для удобства жителей региона было решено ставить прививки не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, сообщили в минздраве региона.

- Вакцину уже получили медицинские организации Хабаровска, Комсомольска, Солнечного и Комсомольского районов, - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что ставить прививку от гриппа желательно после вакцинации от коронавируса. При этом стоит делать это только спустя 30 дней. Отмечалось, что в связи с распространением ковида грипп стал более опасным и не стоит избегать постановки двух вакцин. Это поможет сберечь здоровье и избежать сложного течения болезни в случае инфицирования.

Всего в Хабаровский край поступило 324 360 доз вакцины против гриппа – «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», они проходят распределение между всеми медорганизациями края.

КОНКРЕТНО

Где в Хабаровском крае можно поставить прививку от гриппа?

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, а также в хабаровском ТРЦ «Броско молл» и арене «Ерофей» с 14 сентября.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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