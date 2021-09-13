Уровень безработицы в Хабаровске оказался самым низким на Дальнем Востоке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске, по оценкам специалистов, самый низкий уровень безработицы среди городов и регионов Дальнего Востока. Он составляет всего 0,41%. Если говорить о конкретных цифрах, то сейчас в поисках работы находятся 1395 человек, сообщили в администрации города.

В мэрии также отметили, что в городе активно производится реализация национальных проектов, а также оказываются различные услуги.

Так, по сравнению с прошлым годом, объем оказанных услуг вырос на 1,4%. А это 329 миллионов рублей.

По национальным проектам до конца года будет выполнено работ еще более чем на два миллиарда.

Также в администрации города сообщили, что активно ведется работа по расселению из ветхого жилья. Уже приобретено 37 квартир.

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