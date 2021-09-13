Хабаровские танцоры взяли бронзу Кубка мира Фото: Правительство Хабаровского края

Максим Елфимов и Евгения Чурикова вернулась с Кубка мира по танцевальному спорту с бронзовыми медалями. Представители России блистательно выступили в португальском городе Вила-Нова-ди-Фамаликан, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Воспитанникам танцевального клуба «Мозаика» с их латиноамериканской программой удалось обойти большинство своих соперников. Всего в соревнованиях приняли участие представители 31 страны.

Обладателями Кубка и золотых медалей стали танцоры из Испании, на втором месте расположился дуэт из Румынии. Фото: Правительство Хабаровского края

- Кубок мира - это официальное соревнование среди сильнейших танцоров планеты, которое проходит раз в год. Его организатором выступает Всемирная федерация танцевального спорта. Мы были очень рады представить нашу страну и наш регион на соревнованиях такого уровня и завоевать медали, - рассказал бронзовый призер Кубка мира Максим Елфимов.

Отметим, что ранее пара заняла пятое место на чемпионате России. Обладателями кубка и золотых медалей стали танцоры из Испании, на втором месте расположился дуэт из Румынии.

К слову, на отдых сейчас у спортсменов нет времени. Впереди еще одни важные соревнования. Максим и Женя в конце октября отправятся в Москву, где представят свою программу на финальном этапе традиционного турнира Russian Open DanceSport Championship-2021.

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