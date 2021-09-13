Хабаровские танцоры взяли бронзу Кубка мира
Фото: Правительство Хабаровского края
Максим Елфимов и Евгения Чурикова вернулась с Кубка мира по танцевальному спорту с бронзовыми медалями. Представители России блистательно выступили в португальском городе Вила-Нова-ди-Фамаликан, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Воспитанникам танцевального клуба «Мозаика» с их латиноамериканской программой удалось обойти большинство своих соперников. Всего в соревнованиях приняли участие представители 31 страны.
Обладателями Кубка и золотых медалей стали танцоры из Испании, на втором месте расположился дуэт из Румынии.
Фото: Правительство Хабаровского края
- Кубок мира - это официальное соревнование среди сильнейших танцоров планеты, которое проходит раз в год. Его организатором выступает Всемирная федерация танцевального спорта. Мы были очень рады представить нашу страну и наш регион на соревнованиях такого уровня и завоевать медали, - рассказал бронзовый призер Кубка мира Максим Елфимов.
Отметим, что ранее пара заняла пятое место на чемпионате России. Обладателями кубка и золотых медалей стали танцоры из Испании, на втором месте расположился дуэт из Румынии.
К слову, на отдых сейчас у спортсменов нет времени. Впереди еще одни важные соревнования. Максим и Женя в конце октября отправятся в Москву, где представят свою программу на финальном этапе традиционного турнира Russian Open DanceSport Championship-2021.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;