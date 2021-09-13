Семь аварийных мостов отремонтируют в Хабаровском крае до конца 2021 года Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начали ремонтировать старые мосты через реки. Список объектов, которые особенно остро нуждались в этом, был составлен с учетом заявлений жителей региона и глав муниципалитетов, сообщили в правительстве края.

Чиновники должны закончить ремонт семи переправ до конца ноября. Среди них мосты через реки Быстрая и Хайбас в Охотском районе, через реку Балахта в Нанайском районе и через реку Ургал в Верхнебуреинском районе. Кроме того, будут отремонтированы переправы в Солнечном районе через реку Эбкан и в Николаевском через реку Нижняя Патха, а также мост в Хабаровском районе на автодороге Биробиджан - поселок Кукан.

Всего же до 2024 года планируется привести в нормальное состояние 200 переправ. Деньги на это были выделены из федерального бюджета после обращения главы региона Михаила Дегтярева в правительство страны.

- Из направленных в регион средств около 100 миллионов пошли на ремонт первоочередных объектов. Список был сформирован с учетом обращений глав и жителей районов. Завершить все работы подрядчики должны до конца ноября. Это позволит сохранить транспортную доступность для более чем семи тысяч жителей отдаленных поселков, - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Георгий Мазунин.

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