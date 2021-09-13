Хабаровчане выступили за строительство поликлиники на месте СИЗО в центре города
Фото: Правительство Хабаровского края
Что будет создано в Хабаровске на месте перенесенного СИЗО, решают горожане вместе с чиновниками. Общественность обсудила благоустройство территории в районе сквера имени Серышева, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Там отметили, что на территории можно создать не только место отдыха горожан, но и функциональные постройки. Так, например, обсуждалось строительство поликлиники или больницы.
Представленный архитектурным бюро план предполагает создание спортивной площадки для баскетбола, настольного тенниса и занятий воркаутом, скейт-парка, фуд-корта, событийной площадки для проведения городских праздников.
- Проект мы разработали и по итогам встречи сформируем четкое техническое задание для проведения дальнейшей работы. Мы за создание объектов, которые действительно важны и нужны жителям, - рассказал представитель архитектурного бюро.
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