Хабаровчане выступили за строительство поликлиники на месте СИЗО в центре города Фото: Правительство Хабаровского края

Что будет создано в Хабаровске на месте перенесенного СИЗО, решают горожане вместе с чиновниками. Общественность обсудила благоустройство территории в районе сквера имени Серышева, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Там отметили, что на территории можно создать не только место отдыха горожан, но и функциональные постройки. Так, например, обсуждалось строительство поликлиники или больницы.

Представленный архитектурным бюро план предполагает создание спортивной площадки для баскетбола, настольного тенниса и занятий воркаутом, скейт-парка, фуд-корта, событийной площадки для проведения городских праздников.

- Проект мы разработали и по итогам встречи сформируем четкое техническое задание для проведения дальнейшей работы. Мы за создание объектов, которые действительно важны и нужны жителям, - рассказал представитель архитектурного бюро.

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