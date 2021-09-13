Вакцинацию в Хабаровском крае от коронавируса стали чаще проводить на рабочих местах Фото: Правительство Хабаровского края

Врачи Хабаровского края стали чаще выезжать на предприятия края, чтобы вакцинировать сотрудников. В день бывает по два-три выезда. Самой популярной вакциной стала «Спутник Лайт». Это связано с тем, что не требуется ввод второго компонента, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- В августе на предприятиях прививали по 50-100 человек за один выезд, сейчас людей приходит меньше, но зато стало больше заявок от самих предприятий. В этом плане вакцина «Спутник Лайт» самая удобная. Ее нужно ставить однократно, кроме того эта вакцина положена только людям моложе 60 лет, то есть как раз возрасту работающего населения Хабаровска, - рассказала сотрудник поликлиники № 16 г. Хабаровска Оксана Лебедева.

В региональном минздраве отметили, что работодателям для вызова бригады необходимо оформить заявку с указанием точного числа сотрудников. Также потребуется организовать трансфер для медиков. При наличии СНИЛС работникам компании сделают прививку бесплатно.

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