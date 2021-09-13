Подросток на мопеде угодил под автомобиль в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске подросток угодил под колеса машины. Легковушка врезалась в парня, когда тот ехал на мопеде, сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около часа дня 11 сентября на улице Бойко-Павлова в районе дома №3. Водитель Nissan Vannette разворачивал авто и не пропустил подростка на мопеде.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 2004 года рождения. У него был диагностирован закрытый оскольчатый перелом бедра. Он был госпитализирован в травматологию, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

За рулем оказался мужчина 1953 года рождения. За рулем он далеко не первый год: водит машину с 1999 года.

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