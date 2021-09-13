Хабаровский «СКА-Нефтяник» объявил кастинг чирлидеров

Хабаровский «СКА-Нефтяник» объявил кастинг чарлидеров. Фото: ГП "СКА-Нефтяник"

Хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» объявил конкурс чирлидеров. Об этом сообщают на официальной страничке группы поддержки в «Инстаграм».

Стать частью команды группы поддержки могут девушки не моложе 18 лет с приятной внешностью. Также необходимо иметь танцевальную подготовку. Особенно высоки шансы пройти отбор у тех, кто занимался гимнастикой или акробатикой.

Также в объявлении сообщили, что претендентка должна уметь работать в команде, быть яркой и зажигательной.

Кастинг пройдет 26 сентября в 12:00 в арене «Ерофей». Также потребуется заполнить анкету.

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