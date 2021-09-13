Регистрацию гаражей упростят в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в закдуме Хабаровского края депутаты рассмотрели два законопроекта, инициативу по которым проявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Первый напрямую коснулся автолюбителей края, а второй - предпринимателей.

Проект упрощения регистрации гаражей депутаты поддержали. Теперь согласно краевому закону «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае» позволят быстрее вносить в ЕГРН гаражи без регистрации. Сейчас в регионе более четырех тысяч незарегистрированных гаражей.

- До 2026 года жители региона смогут бесплатно получить участки под гаражи. Для этого органы местного самоуправления обязаны разработать механизм действий, благодаря которым недвижимость должна быть узаконена. Кроме того, администрации займутся информированием собственников гаражей. Регистрация гаражной амнистии должна стать итогом. При выявлении нарушений собственник продолжит устранять нарушения и пользоваться земельным участком за небольшую сумму, - рассказал Виктор Лопатин, председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры закдумы Хабаровского края.

Одобрение получил и проект освобождения от обязательной маркировки обувных товаров, относящихся к результату труда ремесленников. Так как сама процедура маркировки требует дополнительных затрат, не каждый предприниматель в силах поднять такую ношу. Особенно остро это ощутили мастера декоративно-прикладного искусства из числа КМНС. Они создают традиционную обувь для личного использования и для участия в выставках и ярмарках. Проект позволит устранить барьеры для коренных народов.

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