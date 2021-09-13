Два новых сквера построят в 2022 году в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году обустроят сквер на пересечении улиц Ворошилова и Рокоссовского и зону отдыха около домов 178-186 на улице Тихоокеанской. Работы предстоят большие.

Например, в Краснофлотском районе территория сквера занимает 2,5 гектара земли. По проекту там должны появиться новые пешеходные связи, спортивный комплекс, воркаут-площадка, в том числе для маломобильных хабаровчан. Кроме того, в сквере хотят создать детские игровые зоны, установить новое освещение и лавочки с навесами от солнца. В ходе ремонта появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора и обустроят газоны.

В Индустриальном же районе территория зоны отдыха чуть меньше - 5,8 тысячи квадратных метров. Здесь также создадут удобные пешеходные тропинки, спортивные и детские городки, освещение, качели, лавочки и урны. Увидеть проекты можно по ссылке.

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