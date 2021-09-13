Двух заблудившихся грибников нашли в лесу Хабаровского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня ночью, 13 сентября, на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже двух мужчин. Двое жителей Хабаровского района решили отправиться в лес по грибы, но выйти самостоятельно уже не смогли.

Два грибника выбрали достаточно отдаленное место для сбора лесного урожая. Мужчины ушли за семь километров от села Некрасовка. А дальше и вовсе заблудились.

- На поиски грибников отправился поисково-спасательный отряд села Ракитное. Всего в группу вошло пять человек. Спасатели поехали в лес на технике высокой проходимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уже через час грибников удалось отыскать. Медицинская помощь им не понадобилась, в целом они были в удовлетворительном состоянии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.