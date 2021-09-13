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Происшествия13 сентября 2021 11:00

Двух заблудившихся грибников нашли в лесу Хабаровского района

Мужчины остались живы и невредимы
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Двух заблудившихся грибников нашли в лесу Хабаровского района

Двух заблудившихся грибников нашли в лесу Хабаровского района

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня ночью, 13 сентября, на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже двух мужчин. Двое жителей Хабаровского района решили отправиться в лес по грибы, но выйти самостоятельно уже не смогли.

Два грибника выбрали достаточно отдаленное место для сбора лесного урожая. Мужчины ушли за семь километров от села Некрасовка. А дальше и вовсе заблудились.

- На поиски грибников отправился поисково-спасательный отряд села Ракитное. Всего в группу вошло пять человек. Спасатели поехали в лес на технике высокой проходимости, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уже через час грибников удалось отыскать. Медицинская помощь им не понадобилась, в целом они были в удовлетворительном состоянии.

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