Погода в Хабаровске 14 сентября 2021: прохладно и без осадков Фото: Петр МОЛОТОВ

Бабье лето не спешит приходить в Хабаровск. 14 сентября в городе сохранится суха и прохладная погода. Днем столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов. А ночью зафиксируются возле отметки + 6. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края также без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +21 градуса. Ночью похолодает до +4. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 метров в секунду.

В центральных районах днем будет до +21 градуса. Ночью от -3 до +9. Порывы северо-западного ветра будут доходить до 10 метров в секунду.

На севере края - без осадков. Днем от +13 до +21. Ночью от -1 до +6. Скорость ветра составит 5-13 метров в секунду.

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