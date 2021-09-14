В Хабаровском крае от коронавируса полностью привились свыше 300 тысяч человек
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 296 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 279, в Хабаровском районе - 17.
- Выздоровели 295 жителей края, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 койки для ковид-больных. Из них свободны 490, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 332 055 человек. Из них 301 529 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 092 случаев коронавируса:
72 931 человек выздоровели;
5427 находятся на лечении (1234 в стационаре, амбулаторно 4193);
Скончались 734 человека.
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