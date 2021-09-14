Улицу Павла Морозова в Хабаровске ждут масштабные восстановительные работы Фото: Администрация Хабаровска

Разрушающуюся в Хабаровске улицу Павла Морозова ждут масштабные восстановительные работы. Главная транспортная артерия проседает на глазах у сотен тысяч горожан и чиновников. Минувшей ночью на ней была зафиксирована очередная просадка грунта, сообщили в администрации города.

Сотрудники «Водоканала» должны будут предоставить план работ на ближайшее время и дать гарантии того, что в питьевую воду не попадут никакие опасные для здоровья и жизни людей стоки. Для этого им также предстоит ввести режим гиперхлорирования воды и регулярно брать ее пробы.

- МУП «Водоканал» предстоит организовать трансляцию ремонтных работ через веб-камеры в режиме онлайн на своем сайте, - сообщили в пресс-службе администрации.

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